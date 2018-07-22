İstiklal Marşı nerede yazıldı? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı? KPSS’de soruldu

KPSS'de ilk oturum gerçekleştirildi. Adaylar soru ve cevapları merak ediyor. Sorulardan biri de İstiklal Marşı nerede yazıldı? oldu. Peki Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara’da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı? İşte cevabı...

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını Ankara'da bulunan hangi tarihi mirasımızda yazdı? Mehmet Akif Ersoy‘un milli mücadele yıllarında yaşadığı, ‘‘İstiklal Marşı‘‘ ve ‘‘Bülbül‘‘ şiirini kaleme aldığı Taceddin Dergahı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore ediliyor.

TACEDDİN DERGAHI

Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy’un Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara evidir. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünün sınırları içinde yer alır.

Vaktiyle Taceddin Dergâhı olan iki katlı ahşap yapı, Taceddin Şeyhi tarafından savaş yıllarında Mehmet Akif’e tahsis edilmişti. Yapı 1949’da şehir meclisi kararı ile müze-eve dönüştürüldü ancak uzun yıllar harap durumda kaldı. 1982 yılında yeniden onarıldı ve 1984’te ziyarete açıldı.

Müze-ev’de Mehmet Akif Ersoy'a ait cep saati, gözlük, tesbihi, tüfek ve büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir edilen eserlerdendir.

Evin karşısında 2003 yılında yapılmış olan Mehmet Akif'in büstü ile İstiklâl Marşı'nın ilk iki kıtasının yazılı olduğu bir kitabe yer almaktadır.

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul’un işgalinden sonra aldığı davet üzerine milli mücadeleye katılmak üzere Ankara’ya gelmişti. Kendisine büyük hayranlık duyan Taceddin-i Veli Camisi imamı Tevfik Hoca (Tevfik Çiftdoğan) kendisini karşılamış; şehirde kiralık ev bulmanın çok zor olduğu o dönemde külliyede yer alan bu yapıyı kendisine tahsis etmişti.

İSTİKLAL MARŞI’NI BURADA YAZDI

Şair, 1. TBMM Burdur milletvekili olduğu yıllarda günlerini bu mütevazı evde geçirdi; dostlarıyla milli mücadele meselelerini tartıştı. Mehmet Akif, bir ulusal marş yazılması için açılan yarışmaya para ödüllü olduğu için başlangıçta katılmamıştı. Yarışmaya katılan şiirlerin hiç birisi uygun nitelikte bulunmayınca; dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey, Akif’in arkadaşı dönemin Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey’den marş yazma konusunda Akif’i ikna etmesini rica etti. Mehmet Akif, Hasan Basri Bey’in ısrarı üzerine İstiklâl Marşı’nı bu evde yazmaya başladı. Gece gelen ilhamı kaçırmamak için bazı dörtlükleri mum ışığında dergahın duvarlarına kazdığı anlatılır. Şair, meşhur Bülbül şiirini de bu evde yazmıştır.