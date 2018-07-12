KPSS başvurusu için kritik günler… Memur adayları dikkat KPSS başvuruları için son hafta!

KPSS başvurusu nasıl yapılacak KPSS başvuru yapacak kamu personeli adayları KPSS başvurusu nasıl ypaılır sorusuna cevap arıyor. Devlet dairelerine çalışmak isteyen ve istedikleri kurumların belirlediği puanlara erişmek isteyen adaylar heyecanla KPSS'yi bekliyor. İşte ortaöğretim seviyesi için KPSS başvuruları hakkında detaylar...

KPSS başvuruları için son gün geliyor… KPSS başvuru işlemleri nasıl yapılır sorusu birçok kamu personeli adayı tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava başvuracak adaylar sınav ücretinin hangi bankaya yatırılacağı da ayrı bir merak konusu.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Lise mezunu vatandaşlar internet üzerinden 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden lise KPSS’ye girebilmek için başvurularını yapabilecek.

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

Aşağıdaki link üzerinden KPSS başvurunuzu yapabilirsiniz.

2018 KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS BAŞVURUSUNDA ÖNEMLİ DETAYLAR

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS LİSE DÜZEYİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

– Lise 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda okuyan lise öğrencileri öğrenciler

– Liseden mezun olup üniversite okumayanlar

– Önlisans 1 ve 2’nci sınıfta okuyanlar

– Lisans 1,2,3 ve 4’üncü sınıfta okuyanlar