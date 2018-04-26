Memur adaylarının gözü KPSS’de! 2018 KPSS başvuruları ne zaman?

Kamu personeli olarak çalışmak isteyenler KPSS sınav tarihini bekliyor. Memur adaylarını 2018 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 2018 lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) KPSS başvuru tarihleri...

Memur adayları KPSS hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan sınava hazırlanana adaylar bir yandan KPSS başvuru tarihlerini bekliyor. Memur olamnın ilk adımı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN KPSS NE ZAMAN?

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS’ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.



KPSS SINAV TARİHİ DETAYLARI

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.