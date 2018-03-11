Memur adaylarının gözü KPSS’de! KPSS lisans ve ön lisans sınavları ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen vatandaşların merakla araştırdıkları KPSS ne zaman yapılacak? KPSS'nin lisans ve ön lisans için gerçekleşecek oturumlarının başvuru tarihleri ve sınav tarihleri haberimizde yer alıyor. KPSS'ye girecek adaylar sınav ücretlerini de merak ediyor...

Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday KPSS ne zaman yapılacak araştırıyor. 2018 KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile duyuruldu. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) oturumları başvurularını tamamlayıp, KPSS tarihine kadar sınava hazırlanacak. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS DETAYLARI

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Resmi duyuru yapılmaması nedeniyle sınav ücretlerinin ne kadar olacağı net olarak bilinmemektedir. Fakat geçtiğimiz dönem gerçekleşen sınavda, alanlara katılım sağlayacaklardan 40, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına katılım sağlayacaklardan ise 60 lira talep edilmişti. Bu yıl fiyatlarda artış olması beklenebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN KPSS NE ZAMAN?

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvurularını 28 Ağustos tarihinde yapmaya başlayacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül tarihinde sona erecek. 2018 Önlisans Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 4 Kasım tarihinde düzenlenecek.