E OKUL GİRİŞ: Meslek lisesi alan seçimi sonuçları 2018 açıklandI! E-Okul girişi ile sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Teknik - Anadolu Meslek Liselerinin 9. sınıfını tamamlayacak öğrenciler alan seçimi tercihlerini yaptılar ve sonuçları bekliyorlar. MEB'de yer alan bilgilere göre meslek lisesi alan seçimi sonuçları bugün yani 22 Haziran 2018'de e-Okul üzerinden açıklandı. ‘Anadolu Teknik - Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’na göre meslek lisesi alan seçimi sonuçlarını öğrenmek isteyenler e-Okul girişi nasıl yapılır araştırıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Meslek liseliler alan seçimi için gün sayıyor. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan Anadolu Teknik/Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu dikkate alarak alan seçimlerini yaptılar. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen meslek liseli öğrenciler ve veliler meslek lisesi alan seçimi sonuçlarını e-Okul girişi yaparak öğrenecekler. İşte e Okul giriş ekranı…

SONUÇLAR E-OKUL’DAN ÖĞRENİLECEK

ATP ve AMP yerleştirmne sonuçları bugün yani 22 Haziran 2018’de yayımlandı. Öğrenciler ve veliler sonuçları e-Okul VBS sistemine giriş yaparak öğrenebilecek. İşte e-Okul giriş ekranı..

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL NOT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz. Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

TERCİHİNE YERLEŞEMEYEN BOŞ KONTENJANA

– Anadolu meslek programlarından tercih yapan öğrenciler bunlara yerleşemezse kayıtlı bulunduğu okulun 10'uncu sınıf alanlarında boş olan kontenjanlara puanları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecek.

– Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul'da onaylanacak. Tercihlerde değişiklik veya düzeltmelerin onaylama işleminden önce tamamlanması gerekecek.

– Tercih ve yerleştirmeyle ilgili bilgilendirme ve işlemler http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 22 Haziran'da https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sistemi'nden duyurulacak.

62 MESLEK LİSESİ ANADOLU LİSESİ OLDU

Sözcü’den Yurdagül Uygun’un haberine göre, Adrese dayalı lise yerleştirme sisteminin ayrıntılarının açıklanmasına günler kala, İstanbul’da bazı meslek liselerinin Anadolu lisesine dönüştürüleceği belirtildi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirmede öğrencilerin Anadolu lisesi talebinin karşılanamaması nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Sözcü’ye konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İstanbul’da 62 meslek lisesinin Anadolu lisesine dönüştürüleceğine dair bilgi aldıklarını, ilçe milli eğitim müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede, bu dönüşümü Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Velilerin Anadolu ve fen lisesi talebinin yüksek olduğunu söyleyen Aydoğan, “Bu iki okul türü yetersiz sayıda bulunuyor. Talebi karşılamak için dönüşüm yapılacak. Ancak imam hatip liselerine dokunmuyorlar elbette” dedi.

Bu dönüşümün İstanbul ile sınırlı kalmayacağını düşündüğünü anlatan Aydoğan, “Bu dönüşüm, ne kadar sıkıştıklarını da gösteriyor. Ayrıca ne kadar plansız bir şekilde bu dönüşümün olduğunu kanıtlıyor. Aldığımız bilgiye göre, aşamalı bir şekilde dönüşecek. Şu an dönüşecek meslek lisesinde olan çocuklar mezun olacak. Yeni kayıtlar Anadolu lisesi şeklinde yapılacak. MEB’den onay bekleniyor” diye konuştu.

MEB’İN OKULLAŞMA POLİTİKASI ÇÖKTÜ

Bununla birlikte, geçmişte Anadolu lisesine dönüştürülen okulların Anadolu lisesi niteliğini sağlayamadığını anlatan Aydoğan, şöyle devam etti: “Anadolu lisesi yaptım demekle Anadolu lisesi olmuyor. Bunların bir yıl öncesinden planlanması gerekiyordu. Bu dönüşüm kararıyla MEB’in okullaşma politikasının da çökmüş olduğunu görüyoruz.”