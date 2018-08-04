Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat vermiş!

Lise yerleştirme sisteminde binlerce öğrencinin açıkta kalabileceğini öngören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerin dönüşümü için talimat verdiği belirtildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı yazısının gereğini yaparak mevcut mağduriyetlerin kısa vadede giderilmesi için, dayatmaya rağmen kontenjanları boş kalmış okulların statülerinin değişmesi için hiç zaman geçirmeden harekete geçmelidir” dedi.

Lise geçiş sisteminde binlerce öğrencinin açıkta kalacağını öngören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerleştirme sonuçları açıklanmadan okulların ihtiyaca göre Anadolu lisesine dönüştürülmesi için talimat verdiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Liselere girişte öğrencilere tercih ve adres sınırlaması dayatan yerel yerleştirme sonuçları da yüz binlerce öğrenci için ne yazık ki hüsranla sonuçlanmıştır. Bu süreçte eğitimcilerin ve velilerin haklı itirazlarını dikkate almayan iktidar bugün eğitimde yaşanan çöküşün tek sebebidir.

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LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul ve sınav puanı yüksek olmasına rağmen adrese dayalı yerleştirme sistemi yüzünden binlerce öğrenci istedikleri okula yerleşememiştir. Öğrenci ve velilerin büyük bir çoğunluğunun Anadolu ve fen liselerini tercih etmeleri nedeniyle imam hatip liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmış durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 tercih sınırlaması içerisinde aynı okul türünden sadece 3 tercih yapabilme şartı, öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmesini zorunlu hale getirmiştir.

Ayrıca bu yıl 8. sınıftan mezun öğrencilerin 3'te 1'i de tercih yapmadığı için özel okullara ya da açık liselere giden öğrenci sayısında patlama yaşanması kuvvetle muhtemeldir” dedi.

Binlerce veliyi ve öğrenciyi açık lise ile özel okul arasında ya da imam hatip ile meslek lisesi arasında tercih yapmak zorunda bırakan bu sonuçların eğitimde gelinen noktanın somut örneği olduğunu anlatan Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut eğitim politikalarının pedagojik değil ideolojik olması, ortak akıl yerine tek adamın dedikleriyle şekillenmesi sorunun ana kaynağıdır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un 20 Temmuz 2018'de 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıda öğrenci ve velilerin taleplerine duyarlı olunması ve ihtiyaca göre liselerin genel lise statüsüne dönüştürülmesi talimatının gereği de yerine getirilmediği gibi malumun ilamı olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı yazısının gereğini yaparak mevcut mağduriyetlerin kısa vadede giderilmesi için, dayatmaya rağmen kontenjanları boş kalmış okulların statülerinin değişmesi için hiç zaman geçirmeden harekete geçmelidir.

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Uzun vadede ise çarpık ve sistemsizliğin sistem haline geldiği bir ortamdan çıkış yolu ortak akla dayalı bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemin kalıcı hala gelmesiyle olacaktır. Eğitimde köklü bir reforma ihtiyaç vardır ve bu reform tüm siyasi parti temsilcilerinin eşit sayıda katılımıyla oluşturulacak bir komisyonda eğitim sendikaları, dernekleri ve akademik çevreler tarafından ülkemiz ihtiyaçlarına, bilimsel ve pedagojik ölçütlere göre hayata geçirilmelidir.

81 ilimizde olduğu gibi İstanbul'da da mağdur olan öğrencilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için konunun takipçisi olacağız ve ideolojik değil pedagojik bir eğitim sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”