Milli eğitime seyyah müdür

Daha önce Eyüp Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü yapan Güsamettin Erdoğan, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atandı. Erdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürüyken 4 yılda 160 ülkeye gitmişti.

Erdoğan’ın yurt dışı gezileri, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tarafından da, Meclis gündemine de getirilmişti. Erdoğan'ın 4 senede 14 ülkeye görevli gittiği, diğer gezileri ise kendi bütçesinden yaptığı açıklanmıştı.

Seyyah müdür şimdi Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Erdoğan Singapur'a gidip kaplanlarla fotoğraf çektirdi, Bosna Hersek, Arnavutluk, Fas, Makedonya, ABD, Bulgaristan, Japonya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Bahreyn, Hongkong, Tayland, Endonezya, Singapur, Malezya, Polonya, İspanya, Endonezya, Portekiz, Yunanistan ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye gitti.

“DÜNYA KÜÇÜK ULAŞILMAYACAK YER YOK”

Güsamettin Erdoğan, dünyanın değişik ülkelerinde çektirip Eyüp İlçesinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sitesine fotoğraflarını koymuştu. Erdoğan bu gezilerini şu sözlerle anlatmıştı:

“Kaplan fotoğrafları Singapur'da çekildi. Bakan Mehmet Şimşek de kaplanı kucağına almıştı. Okuyan, öğrenen ve öğreten biriyim. Geziler, eğitim açısından bize çok şey kattı. Devletin adını, Türk bayrağını dünyanın her yerinde duyuruyorum. Bakarsınız büyüklerimiz takdir eder, Turizm Bakanlığı'nda çalışırız. Yurtdışında 100'ün üzerinde kardeş okulumuz var. ABD'nin New York kentinden Japonya'nın Kyoto'suna, Endonezya'dan Bosna'ya kadar o ülkelerdeki devlet okullarıyla kardeşiz. Devletten para almadık. Masrafı kendim karşıladım. Dünya küçük, ulaşılamayacak yer yok. 18 günlük Uzakdoğu gezisi için bin 300 Euro ödedim”