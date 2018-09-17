Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı

2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı ve ilk çalan ders ziliyle ülke genelinde 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı.

2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Okulların açılmasıyla beraber Türkiye çapında 17 milyonun üzerinde öğrenci ders başı yaptı. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenciler kadar veliler de bu eğitim sürecine dahil oldu. Öğrencileri ilk derse yetiştirmek için yola çıkan veliler, ilk gün oldukça zorlandı. Çocuklarını okula araçlarıyla getiren velilerin trafiği aksatmaması için trafik polisleri de yoğun çaba harcadı. Okul önlerinde bekleyen trafik polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağlayarak trafik sıkışıklığının önüne geçti.

Bazı öğrenciler 3 aylık tatil sonucu sıkıldıklarını söylese de bazıları da tatilin halen devam etmesini istediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

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BTK UYARDI: BİLGİ HIRSIZLIĞI YAPMAYIN

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaz tatilinde eğlence kaynağı olan internet dünyasının şimdilerde ödev mecrası haline döndüğünü bildirdi. BTK, tarafından yapılan açıklamada, okulların açılmasının; düzenli ve disiplinli bir şekilde ders çalışmak, ev ödevlerini aksatmadan yapmak, erken uyuyup erken uyanmak anlamına geldiği hatırlatıldı. Ödev yaparken öğrencilerin her önüne çıkan bilgileri kaynak göstermeden alıntı yapmamaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Teknolojinin ve internetin olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olarak, doğru zaman, asıl amaç ve belirlenmiş süreler içerisinde kullanılarak fırsatlarından faydalanmak ve risklerinden korunmak mümkün. Unutulmamalıdır ki dikkatli ve bilinçli olunduğu sürece internet iyi bir bilgi kaynağıdır. İnternette bulduğunuz her bilgiye eleştirel (şüpheci) bir gözle bakınız ve bu bakış açısıyla ulaştığınız bilgiyi en az 3 farklı kaynaktan teyit ediniz. Bir bilgiye ulaşmadan önce farklı kaynaklardan araştırma yapmalı, kaliteli ve düzeyinize uygun olanını seçiniz. Bilgiye güvenilir ve resmi kaynaklardan ulaşınız. Örneğin, org, edu, info ve gov uzantılı siteler güvenilir kaynaklardır. İnternetten ulaşılan bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat ediniz. Gerçek hayatta uyulması gereken ahlaki ve toplumsal kurallara internet ortamında da uymaya özen gösteriniz. Yorum yaparken, saygılı ve sakin davranılmalıdır. Ödevlerde ve araştırmalarda kullanılan bilgilerin kaynağını mutlaka belirtiniz. Başkalarına ait, ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin kendinize aitmiş gibi kullanmayınız. Bir içeriğin herkes tarafından ulaşılabilir olması, sahipsiz olduğu anlamına gelmez. İntihal (hırsızlık) yapmayınız.”