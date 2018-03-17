MSÜ Sınav giriş yerleri açıklandı! İşte MSÜ Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair merak edilenler…

Binlerce öğrenci yarın gerçekleşecek olan MSÜ Sınav yerleri ve MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırıyor. Sınav öncesinde tüm belgelerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri ve giriş belgesi ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. İşte yarın yapılacak sınava dair dikkat edilmesi ve bilinmesi gerekenler...

Yarın saat 10:15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda MSÜ giriş yerlerinin açıklanmasıyla birçok Milli Savunma Üniversitesi adayı ÖSYM'nin sistemine akın etti ve MSÜ sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı. Yeni bir sınav yapısı olan MSÜ'de birçok yan detay merak ediliyor. MSÜ sınavında dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte yarın yapılacak Milli Savunma Üniversitesi sınavlarıyla ilgili ayrıntılar…

MSÜ GİRİŞ YERLERİ ÖĞRENME SİSTEMİ

MSÜ SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test, tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyeceklerdir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test sunulacak ve adayların bu soruları cevaplaması beklenecek. Sınav saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek.

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınava gelmek yasaktır.

İŞTE DERSLERE GÖRE ÇIKACAK SORU ADETLERİ

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) ve MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.