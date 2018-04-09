MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi yaklaşıyor…

MSÜ sınavına giren öğrencileri sonuç heyecanı sardı. Kariyerlerini askeri okullarda devam ettirmek isteyen öğrenciler MSÜ sınav sonuç tarihini bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ÖSYM aday işlemleri internet sitesi yani https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte soru ve cevap anahtarı...

18 Mart’ta gerçekleşen MSÜ sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniveristesi’nde eğitim almak isteyen adaylar Milli Savunma Üniversitesi sınavına katıldılar. Soru ve cevao anahtarının yayımlanmasının ardından punalarını hesaplayan öğrenciler şimdi de MSÜ sınav sonuçlarını bekliyor. MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

SONUÇLARDAN ÖNCE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ÖSYM, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı. 18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) Temel Soru Kitapçığına ve cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2018 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası…

2018 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Mart’ta Türkiye genelinde gerçekleştirilen 2018 MSÜ sınavı tamamlandı. Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 12 Nisan’da açıklanacak. Adaylar, bireysel sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden takip edebilecek.