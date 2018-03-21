MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı! İşte Milli Savunma Üniversitesi 2018 soru ve cevapları. Tıkla öğren!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soru ve cevapları ÖSYM sayfasında yayınlandı. Böylece uzun süredir beklenen sorular ve cevap anahtarı açıklanmış oldu. 18 Mart'ta yapılan sınavın soru ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2018-MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı. Tıkla öğren!

ÖSYM, MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarını yayınladı. 18 Mart 2018 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2018-MSÜ) Temel Soru Kitapçığına ve cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2018 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası…

2018 MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. 2018-MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın sadece yüzde 10'u yayınlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

2018-MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında), Yardımcılı Görme Engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda belirtilmiştir.

Türkçe Testi: Bulunmamaktadır.

Sosyal Bilimler Testi: Bulunmamaktadır.

Temel Matematik Testi: 1., 26., ve 36. sorular

Fen Bilimleri Testi: 3. , ve 19. sorular

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına katılan adaylar, soru ve cevapları beklerken bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 MSÜ sınav sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.