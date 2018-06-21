2018 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için açıklanma günü bugün! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için beklenen gün (21 Haziran 2018 Perşembe) geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yer almak isteyen adaylar merakla MSÜ tercih sonuçlarını araştırıyor. MSÜ tercih sonuçları bugün resmi internet sitesi "www.msu.edu.tr" adresinden yayınlanacak. Ancak sayfada sabah saatlerinden beri yoğunluk nedeniyle erişim sorun yaşanıyor. Tercih işlemleri geçtiğimiz tamamlanmıştı ve daha önceden ertelenen tarihe göre MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanacak.

Ertelenen MSÜ tercih sonuçları Milli Savunma Bakanlığı’nın (www.msu.edu.tr) sitesi üzerinden açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından nisan ve mayıs aylarında MSÜ tercihleri yapılmıştı. Bugün ise tercih sonuçları açıklanacak. Milli Savunma Üniversitesinin sitesinde yoğunluk nedeniyle yavaşlık gözlemleniyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı an merakla bekleniyor.

MSÜ SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU

Milli Savunma Üniversitesi için tercih sonuçlarını bekleyenler sabah saatlerinden beri “www.msu.edu.t” adresinde sorgulama yapıyor. Site bazı yerler de yavaş da olsa açılıyor. Ancak sonuçların açıklanması ile oluşacak yoğunluk nedeniyle sayfanın hiç açılmaması da olası.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos – 15 Ağustos 2018 (Asil) – 16 Ağustos – 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) – 31 Ağustos – 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.



MSÜ YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

– Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

– Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

– Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

– Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

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MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart’ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Adaylar için, Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik’ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) ve MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.