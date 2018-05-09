MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştı. MSÜ tercihlerini yapmak isteyen öğrenciler için şimdi tercihlerin son tarihi yaklaşıyor. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren adaylar tercihlerini en son ne zamana kadar yapabilecek? İşte Milli Savunma Üniversitesi tercihlerine dair detaylar...

Milli Savunma Üniversitesi için tercih yapacak adaylar için tercih telaşı sürüyor. Tercihlerin başlamasıyla Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu yayınlandı. Lise öğrenimlerinin ardından subay ve astsubay olmak için eğitim almak isteyen öğrenciler için merak konusu olan MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek. 18 Mart 2018 tarihinde sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.