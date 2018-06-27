MSÜ’de ikinci seçim aşaması! 2018 MSÜ öğrenci alımı seçim aşaması detayları…

Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen adaylar tercihlerini yaptı ve sonuçlar açıklandı. İkinci aşamaya hak kazanan MSÜ öğrenci adayları ikinci seçim aşamasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte MSÜ ikinci seçim seçim aşaması detayları ve tüm merak edilenler...

Tercih sonuçlarına göre hak kazanan MSÜ öğrenci adayları bir seçim aşamasından daha geçecek. MSÜ 2018 ikinci aşamada fiziki yeterlilik testi ve psikomotor testleri yapılacak. MSÜ ikinci aşama 2 Temmuz tarihinde başlayıp 10 Ağustos tarihinde son bulacak.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?

MSÜ İkinci seçim aşamaları, MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

1’inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI DUYURUSU

2’nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.