Murat Eğitim Kurumları KPSS’de üç birinci çıkardı

Murat Eğitim Kurumları, 2018 KPSS’de üç birinci ve Türkiye genelinde çok sayıda derece elde etti.

2018 KPSS'de üç birinci çok sayıda derece çıkaran Murat Eğitim Kurumları'nın Hukuk Müşaviri Avukat Çağıl Güllü, “2018 yılında da KPSS'de başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılar tesadüf değil, disiplinli ve programlı çalışmalarımızın bir ürünüdür” dedi.x

Güllü, “Eğitime başladığımız günden itibaren tam 36 yıl geçti. Ankara'da birkaç öğrenci ile çıktığımız bu yolda, bu gün başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 20 ilde, 33 kurumla binlerce öğrenciye hizmet veriyoruz. Ayrıca kursa katılma olanağı bulamayan öğrencilere ise, Türkiye genelinde uzaktan eğitim ile video derslerimiz ve her ilde var olan bayilerimiz aracılığıyla yayınlarımızla ulaştık; onların da başarılarına ortak olduk.

KPSS'de öğrencilerin hedefi başarı piramidinin üst dilimlerinde yer almak. Bu amaçla öğrencilerimizle gösterdiğimiz ortak çabalarımızın meyvelerini, her yıl olduğu gibi, bu yılda almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2018 KPSS'de, üç Türkiye Birincisiyle bireysel ve kitlesel başarıda çok sayıda öğrencimizin yer alması hepimizin ortak, başarısı, gururu ve sevinci oldu” diye konuştu.