LGS 2. nakil sonuçları MEB sitesinde… E Okul nakil sonuçları sorgula (Boş kontenjanlar)

Öğrenciler tarafından heyecanla beklenen nakil sonuçları MEB resmi internet sitesinden duyuruldu. Nakil başvurularında ikinci aşama geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı ve öğrenciler ve veliler nakil işlemlerini merakla bekliyordu. MEB'in nakil sonuçlarını açıklamasıyla meraklı bekleyiş sona erdi. Aşağıdaki link üzerinden nakil sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz...

Beklenen nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden açıklandı. 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının yayınlanmasıyla öğrenciler ve veliler MEB sitesine akın etti. Nakil sonuçlarını haberimizdeki link üzerinden kontrol edilebilirsiniz…

2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2. NAKİL SONUÇLARIYLA BOŞ KONTENJANLAR DA BELLİ OLDU

Nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. e-Okul üzerinden MEB tarafından boş kontenjanlar da açıklandı. E-Okul sistemine aşağıdaki linkle giriş yaparak yeni başvuru dönemi için boş kontenjanları sorgulayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

3. BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller devam edecek. 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde diğer başvuruları yapılacak.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler.