Son dakika: MEB nakil sonuçlarını açıklandı! E-Okul LGS 2. nakil sonuçları ve boş kontenjanlar

LGS'ye katılan öğrenciler tercihlerini yaptı ve kontenjanlara göre yerleştirme sonuçları belli oldu. Yerleştirme sonuçlarının ardından okulundan memnun olmayan öğrenciler nakil başvurularını tamamladı ve bugün 2. nakil sonuçları açıklandı. Bugün MEB resmi sitesinden yayınlanan nakil sonuçları haberimizde. İşte e-Okul giriş ekranı ve boş kontenjanlar...

LGS nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyordu ve MEB tarafından açıklandı. Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan 2. nakil sonuçları e-Okul üzerinden ve MEB resmi internet sitesinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek.

e OKUL’a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

LİSE NAKİL TAKVİMİ

Planladıkları liseye yerleşmek amacıyla başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri nakil sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması

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TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.