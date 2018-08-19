Son dakika: MEB nakil sonuçlarını açıklandı! E-Okul LGS 2. nakil sonuçları ve boş kontenjanlar

LGS nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyordu ve MEB tarafından açıklandı. Geçtiğimiz gün başvuruları tamamlanan ve sonuçlara odaklanılan 2. nakil sonuçları e-Okul üzerinden ve MEB resmi internet sitesinden sorgulanabilecek. Boş kontenjanlar da e-Okul girişi yapılarak öğrenilebilecek.
e OKUL’a giriş yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
LİSE NAKİL TAKVİMİ
Planladıkları liseye yerleşmek amacıyla başvurularını tamamlayan öğrenciler ve aileleri nakil sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor.
6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması
13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının belli olması
13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması
19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının belli olması
27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması
3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının belli olması
3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının belli olması
TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.