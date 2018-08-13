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Nakil sonuçları 2018: Öğrenciler ve velilerin gözü e-Okul’da! Lise 1.nakil sonuçları açıklandı

Nakil sonuçları bugün açıklandı. Lise öğrenimine başlayacak olan öğrenciler nakil tercihlerinden nasıl bir sonuç çıktığını öğreniyor. Bir sonraki sorgulama boş kontenjanlar üzerine olacak. LGS nakil sonuçlarını haberimizdeki link üzerinden e-Okul'a giriş yapılarak kontrol edilebilirsiniz.

android-time 09:17 13 Ağustos 2018
Haberler Eğitim
Nakil sonuçları 2018: Öğrenciler ve velilerin gözü e-Okul’da! Lise 1.nakil sonuçları açıklandı
Nakil sonuçları bugün açıklandı. Lise öğrenimine başlayacak olan öğrenciler nakil tercihlerinden nasıl bir sonuç çıktığını öğreniyor. Bir sonraki sorgulama boş kontenjanlar üzerine olacak. LGS nakil sonuçlarını haberimizdeki link üzerinden e-Okul'a giriş yapılarak kontrol edilebilirsiniz.

Lise nakil sonuçları için ilk başvuruların ardından sonuçlar açıklandı.MEB’in e-Okul sistemi üzerinden açıklanan LGS nakil sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İşte lise nakillerine dair son detaylar…

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

LGS NAKİL SONUÇLARI ARDINDAN YENİ NAKİL BAŞVURULARI BAŞLAYACAK

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr/” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

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NAKİL SÜRECİNDE TERCİH DÖNEMLERİ OLACAK

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül´de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

6-10 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

13 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanması

13-17 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

19 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 2. Nakil sonuçlarının açıklanması

27-31 Ağustos 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih başvurularının alınması

3 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 3. Nakil sonuçlarının açıklanması

3-6 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

8 Eylül 2018 / Yerleştirmeye Esas 4. Nakil sonuçlarının açıklanması

Son güncelleme: android-time 10:3713.08.2018
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