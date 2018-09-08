Nakil sonuçları için sorgulama günü! Lise 4. nakil sonuçları MEB tarafından açıklanıyor…

LGS heyecanı tamamlandı ardından tercih, sonrasında da nakil heyecanı başladı. Mevcut okullarından farklı bir okulda eğitim hayatlarına devam etmek isteyen öğrenciler ve velileri nakil sonuçlarını yaptı. Önceki üç nakil aşamasında istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler 4. nakil sonuçlarıyla hedefledikleri okullara yerleşmeyi umuyor. MEB 4. nakil sonuçlarını bugün açıklıyor....

Lise 4. nakil sonuçları için sorgulama günü geldi, öğrenciler ve veliler MEB sitesinden sonuçları bekliyor. İstedikleri yerlere yerleşemeyen öğrenciler için 4. nakil başvurularını büyük bir ilgiyle bekliyor ve sonuçların nasıl sorgulanacağını araştırıyor. MEB nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden duyuruluyor. Aşağıdaki linkleri kullanarak kolayca nakil sonuçları sayfasına erişebilirsiniz…

Nakil sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkler üzerinden sorgulanabilir olacak…

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

NAKİL DÖNEMİ SONU GELDİ

Dördüncü nakil döneminin tamamlanmasıyla yerleştirmeye esas nakil dönemleri sona erecek. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://e­okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

E-OKUL’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler

OKULLARIN AÇILMASINA KISA SÜRE KALDI…

– 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek