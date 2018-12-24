Nefesler tutuldu! AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise sınav sonuçları bekleniyor…

AÖL sınav sonuçlarını merak eden adaylar MEB Açık Öğretim Lisesi internet sitesini anbean kontrol ediyor. Açık Lise öğrencileri AÖL sınav sonuçlarından önce puanlarını hesaplamak için soruları ve cevapları araştırıyor. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu internet üzerinden araştırılıyor. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu büyük önem taşıyor. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli değil fakat geçtiğimiz yıllar ipucu veriyor. AÖL sınav sonuçlarının bir iki gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL BİRİNCİ DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınavından yaklaşık 15 gün sonra sınav sonuçlarının açıklanacağı ön görülüyor.Tahmini olarak Açık Lise sınav sonuçlarını 24-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.