ÖGESEN Başkanı Özkoçak: YÖK’ün ALES kararı mağdur ediyor

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, YÖK’ün ALES kararının insanları mağdur ettiğini ve kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

YÖK'ün ALES kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, eski tarihli ALES sınavlarının geçerliliğinin 5 yıla çıkarılması kararının mahkeme tarafından iptal edilerek geçerliliğin tekrar 3 yıla düşmesinin, geçtiğimiz dönemde puanlarını yenilemek için sınava girmeyen binlerce adayı zor durumda bıraktığını söyledi.

Özkoçak, şöyle devam etti: “Tahmin edilemeyecek bir durumun sonucu olarak ortaya çıkan ALES kararı sonrası bir de yaz döneminde yapılması planlanan e-ALES'in iptal edilerek yeni ALES'in sonbahara konması bu dönemde lisansüstü eğitime başvurma planları yapan binlerce adayı tekrar mağdur etmiştir. Adayların mağdur olmaması için mantıklı olanın ekstra bir e-ALES daha koymak olduğu şu durumda tam tersinin yapılması, kadroları eğitime bağımlı olan akademisyenleri ve hayatlarını planlayan gençlerimizi ciddi şekilde mağdur etmiştir.

“KARAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Hangi sebeple alındığı anlaşılamayan bu kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Özkoçak, “Devlet kurumlarımız vatandaşlarını mağdur etmemeli, kararları enine boyuna düşünerek vermeli ve gerekirse gerekçelerini adaylara açıklamalıdır. Dijital çağda e-ALES, e-YDS gibi sınavların sayısının artması gerekirken, bunun için merkezler kurulmuşken sınavların kaldırılması, üstelik kritik bir dönemde kaldırılması mantıklı değildir. ÖGESEN olarak, bu tür mağduriyetlerin önüne yaşanmadan geçebilmek için Gazi Meclisimiz ve kurumlarımız bünyesinde yeni dönemde de çalışmaya her zaman ki gibi devam edeceğiz. Bu bağlamda sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan adaylara destek veriyor, yanlışların düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.