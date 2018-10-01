ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 78. Özel Güvenlik sınav sonuçları için tarih belli mi?

ÖGG sınavına giren adayların merakla araştırdıkları sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özel güvenlik Görevlisi olmak isteyenler dün sınavda ter döktü. Şimdi de gözler sınav sonuçlarında. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı 78. Temel Eğitim ve 54. Yenileme Sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapıldı. Adaylar ÖGG sınav sonuçları için bekleyişe geçti. Özel Güvenlik belgesine sahip olmak ya da sahip oldukları belgeleri yenilemek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı ÖGG sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından neticelendirildikten sonra erişime açılacak.

78. ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştanda 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.