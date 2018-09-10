Öğrenci şartı Anadolu lisesinde var, imam hatipte yok!

Milli Eğitim Bakanlığı ‘Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınladı. Buna göre, Anadolu lisesi açılması için en az iki şube mevcudunda öğrenci olması gerekirken, Anadolu imam hatip lisesi açılması için öğrenci olup olmadığına bakılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dini eğitime ağırlık veren okullaşma politikası son hızla sürüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre, Anadolu lisesi açılması için 9'uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekirken, Anadolu imam hatip açılabilmesi için öğrenci şartı aranmadı. İmam hatip açılabilmesi sadece öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması gerekiyor.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için, açılacak her alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması gerekiyor.

İLKOKUL İÇİN BİLE SAYI SINIRI VAR!

Bakanlık, imam hatip okullarına herhangi bir öğrenci şartı getirmezken, ilkokul öğrencileri için öğrenci sayı şartı getiriyor. Yeni yönetmeliğe göre, ‘Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.

İMAM HATİPLER BOŞ!

Milli Eğitim Bakanlığı imam hatip liselerine ayrıcalık yapmaya devam ederken, öğrenciler ise imam hatip lisesini tercih etmiyor. Yüzde 31 devamsızlık oranına sahip imam hatip liselerinde boş kontenjan oranı ise yüzde 50'liler düzeyinde bulunuyor.

Bu yıl yapılan lise geçiş sınavında da öğrenciler Anadolu lisesini tercih etti. Tercih kısıtlamasına rağmen, ilk yerleştirmelerde Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95 olurken, meslek lisesinde bu oran yüzde 55, imam hatip liselerinde ise yüzde 52 oldu.

Bu gelişmenin ardından Bakanlık il milli eğitim müdürlüklerine yazı göndererek, açıkta kalan öğrencilerin istediği okul türüne yerleşebilmesi için tercih edilmeyen meslek liselerinin Anadolu lisesine dönüştürülmesini istemiş, ancak imam hatip liselerine yine dokunmamıştı. Yazıda, imam hatip liselerinin içinde Anadolu lisesi sınıfı açılabileceği belirtilmişti.