Öğrenciler dikkat: AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi ekranı!

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Öğrenciler sınav giriş yeri hakkındaki ayrıntılı bilgiyi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinden öğrenebiliyor. Merak edilense AÖF sınav giriş yerleri belgesi nasıl çıkarılır sorusunun cevabı... İşte AÖF hakkında ayrıntılı bilgiler...

AÖF sınavlarına sayılı günler kala sınav giriş yerleri belli oldu. AÖF sınav giriş belgesi ekranına giriş yaparak hangi okulda sınava girmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.AÖF final sınavı 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri yapılacak. Sınava girecek olan adaylar yanlarında sınav giriş belgesini bulundurmak zorundalar.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI, TIKLA ÖĞREN

Öğrenciler Açıköğretim Fakültesi otomasyon sistemine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. AÖF sınav giriş belgesini getirmeyenler sınava alınmıyor. Sınavlara hazırlanan öğrenciler final gününü iple çekiyor.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.”