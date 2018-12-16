Öğrenciler Erasmus’la hem geziyor hem de öğreniyor

Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu öğrencileri, Dış İşleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus programı çerçevesinde farklı ülkeleri gezerek hem o ülkenin kültürlerini tanıyor hem de Türk kültürünü anlatıyor.

Dış İşleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus programı çerçevesinde birçok öğrenciye yurt dışını tanıma imkanı sağlanıyor. O okullardan biri de Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu… Eğitim ve öğretimine bu okulda devam eden öğrenciler, “Erasmus+ KA229 Stratejik Okul Ortaklıkları Projeleri” kapsamında Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Slovakya’yı ziyaret ederek ülkelerin kültürlerini tanıma imkanı buluyor.

“HEDEFİ AVRUPA OKUL DERGİSİ ÇIKARMAK”

Proje hakkında bilgi veren koordinatör ve İngilizce öğretmeni Burcu Saka, “Okulumuz, Dış İşleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ‘European School Post’ adlı projenin ortağı olmuştur. Bu projede Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Slovakya ile birlikte çalışmalar yürütmekteyiz. Nihai hedefi Avrupa Okul Dergisi çıkarmak olan projemizde, 2 yıl boyunca ülkemiz ve okulumuz için önemli olan özel günler ile çeşitli etkinlikler paylaşılacaktır. Tüm ortak okullarla birlikte fotoğraf yarışmaları, şarkı, yemek tarifi paylaşımları, proje ağacı dikimi, ayraç yapımı, her ay 6 ortak ülkenin dilinde 1 kelime öğrenimi, büyük sınıftaki öğrencilerin küçüklerle eşleşip onlara ve ailelere projeyle ilgili bilgi verdikleri ‘Buddy Club’ etkinlikleri gibi çalışmalar yapılacak. Bu etkinlikler sayesinde tüm ortak ülkeler farklı kültürleri tanıyıp kendi kültürünü tanıtarak hem benzer yanlarını keşfedecek hem de farklılıklarını görüp bu farklılıklara saygı göstermeyi öğrenecekler” diye konuştu.

İLK ZİYARET HIRVATİSTAN’A GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk ziyaretin 22-26 Ekim 2018 tarihlerinde Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde gerçekleştirildiğini belirten Saka, burada öğretmenlere web 2.0 araçları kullanımı eğitimi verildiğini ifade etti.

Saka, bu ziyarete okul müdürü Turgut Arslan, Proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Burcu Saka, sınıf öğretmenleri Necla Bozdoğan, Aslıhan Anar ve Mustafa Tozlu’nun katıldığını sözlerine ekledi.

2. ZİYARET ROMANYA’NIN BÜKREŞ KENTİ

Projenin ikinci ziyareti 3-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştiğini ifade eden Saka, “Okulumuzdan 2 öğretmen ve 5 öğrencinin katılımıyla Romanya'nın Bükreş şehrinde ziyareti gerçekleştirdik. Romanya'daki etkinliğe rehber öğretmenimiz Fatma Erensayın ve öğrencilerimiz Rana Melek Koyuncu, Sena Naz Sayım, Nur Damla Can, Pelin Kayabaş ve Zeynep Tuğçe Özer katılarak kültürel ve eğitime dair çeşitli faaliyetlerde bulunuldu” dedi.

Burcu Saka, bir sonraki programın Nisan ayında Bulgaristan’ın Vidin şehrinde gerçekleşeceğini belirtti.