Öğrenciler gözünü dikti yarıyıl tatilini bekliyor! 2019 sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil uzar mı?

15 tatili iple çeken öğrenciler, sömestr tatiliyle senenin yorgunluğunu atacak. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. Peki sömestr yani 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili uzar mı?

Geçtiğimiz aylarda başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonunda 15 günlük kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi daha yaşayacaklar. Halk dilinde 15 tatil olarak bilinen sömestir tatilinin ne zaman başlayacağı MEB iş takvimi ile belli oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 tatilin uzaması beklenmiyor.

İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

Birinci dönem 17 Eylül 2018 tarihinde başlaycak ve 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler böylelikle 15 gün sömestr diğer adıyla 15 tatile girecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasındadır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.