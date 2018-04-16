Öğrenciler merakla bekliyor: AÖF vize soruları ve cevapları geldi mi?

Açıköğretim Fakültesi'nin vize sınavları yakın bir zamanda tamamlanmıştı. Öğrenciler sınav sonuçlarını tahmin etmek, hatalarının farkına varmak için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte AÖF hakkında son detaylar...

AÖF öğrencilerinin gündemi vize soruları ve cevapları…Açıköğretim Fakültesi vize sorularını ve cevaplarını henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içerisinde yayınlanması öngörülüyor. İşte bu haftasonu düzenlenen AÖF sınavı soruları ve cevapları hakkında ayrıntılar..

AÖF SORULARI CEVAPLARI

AÖF soru ve cevaplar açıklanır açıklanmaz yukarıdaki linkte olacak.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÇIKÖĞRETİM'DE DERS TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre;

“Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.”