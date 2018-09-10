Boş kontenjan kaldı mı? Öğrenciler ÖSYM’den ek tercih kılavuzu bekliyor! Ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihleri bekliyor. ÖSYM henüz ek tercih kılavuzunu yayımlamadı. Merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamıyorlar. Peki ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Üniversite tercihleri tamamlandı, sonuçlar açıklandı ve kayıtlar için son gün geliyor. Üniversite tercihlerinde istediklerini bulamayan öğrenciler şimdi merakla ek yerleştirmeleri araştırıyor. Ek tercih başvurularının başlayacağı tarihin belirlenmesi için bazı önemli detaylar bulunuyor. İşte merak edilenler…

2018 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN VAR?

Gözler üniversitelerin boş kontenjanlarına çevrildi. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal, üniversitelerin boş ve dolu olan kontenjanlarını sıraladı. Tüm üniversitelerde toplamda 180 bin 360 boş kontenjan kaldığını ve doluluk oranının yüzde 82.6 olduğunu söyleyen Ünsal, “Devlet üniversitelerinde 131 bin 955 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 84.7 oldu. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75.8 olurken, 37 bin 839 boş kontenjan bulunuyor. Kıbrıs üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 9 bin 623 olurken, doluluk oranı yüzde 45.9'da kalmış. Yani yarısı boş kalmış. Yabancı üniversitelerde ise 843 boş kontenjan var ve doluluk oranı yüzde 43.9” dedi.