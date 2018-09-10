Öğrencilerin erken kalkma kabusu bu yıl da sürüyor

Okula uyum haftası uygulamasıyla bugün ilkokul birinci sınıflar ders başı yaptı. Altı yaşında olan minikler, okula yetişebilmek için sabahın ilk ışıklarında uyanmak zorunda kaldı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler sabah çok erken kalkmakta güçlük çekti. Yöneticiler yıllardır tam gün eğitim demesine karşın, yaz saati uygulamasının değişmemesiyle birlikte, çocuklar güneş doğmadan okulun yolunu tutuyor…

Okula uyum haftası uygulamasıyla ana sınıfı ve 1’inci sınıf öğrencileri okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce ders başı yaptı. Minikler okulun ilk gününde aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttu. Ancak yaşları altı olan bu minikler, sabahın erken saatlerinde kalkmakta zorlandı. Yaz saati uygulamasının değişmemesiyle birlikte, öğrenciler bu yıl da güneş doğmadan, karanlıkta okula gidecek.

Diğer yandan, okul heyecanı yaşayan minikleri, okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Kimi öğrenciler ailesinin okul çıkışına kadar beklemesini isterken kimisi ise okul başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

“ANNEM BEKLEYECEK”

Birinci sınıfın ilk gününde annesiyle birlikte okulun yolunu tutan Eren Şahin, “Heyecanlıyım, okulu seviyorum. Annem beni bekleyecek” şeklinde konuştu.

“BİZ DE HEYECANLIYIZ”

Birinci sınıfın ilk gününde çocuğunu okula götüren bir veli, “3 senedir anaokuluna gidiyoruz. Bizde heyecanlıyız, şu anda beni bırakmıyor ilk gün öyle oluyor” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ SINIF OLUŞTURMAK GEREKİYOR

İlkokul Öğretmeni Tülay Güç ise 22 yıldır öğretmenlik yaptığını, 13 senedir Gülbağ Selin Sırrı Tarcan İlkokulunda görev yaptığını dile getirerek, öğrencilere sevgiyle yaklaşıp, güvenli bir sınıf oluşturmak gerektiğini ifade etti.

Sevgiyle bütün kapıların açıldığına dikkati çeken Güç, velilere şu önerilerde bulundu: “Çocuklarımla ilk başta sevgi temeli oluşturuyor ve güvenlerini kazanıyorum. Uyum sürecinde sevgi ve güven duygusunu oluşturmak çok önemlidir. Çocuklarımız okulun ilk gününde elbette zorluk çekecek. Bu süreçte kapı önlerinde ve yakın kafelerde 1-2 hafta bekleyecek olan velilerimiz oluyor. Bu velilerimizden, çocukların okul hayatına alışmaları için bir an önce yalnız bırakmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Eğer velilerimiz çocukları yalnız bırakırlarsa, çocuklarımız da okula alışmaları gerektiğini hissedecekler ve böylece öğretmenlerine alışacaklardır. Yani çocuklarımızın eğitime, okula ve öğretmenine alışması için anne-babanın varlığını okulda hissetmemesi gerekiyor.”