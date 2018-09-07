Öğretmen atama başvurularında bugün son gün! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ikinci atama şansı tanıdı. Öğretmen atama başvuruları bugün sona eriyor. Peki MEB öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?

MEB tarafından yapılan açıklamada “Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.” denildi. İşte öğretmen atama başvuru detayları…

BUGÜN SON!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı belirtildi.Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek. Atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

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Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.”