Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Öğretmen atama başvurularında bugün son gün! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ikinci atama şansı tanıdı. Öğretmen atama başvuruları bugün sona eriyor. Peki MEB öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?

android-time 09:37 7 Eylül 2018
Haberler Eğitim
Öğretmen atama başvurularında bugün son gün! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere ikinci atama şansı tanıdı. Öğretmen atama başvuruları bugün sona eriyor. Peki MEB öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?

MEB tarafından yapılan açıklamada “Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.” denildi. İşte öğretmen atama başvuru detayları…

BUGÜN SON!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 yılı yaz tatili kadrolu öğretmenlerden, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmesi gerçekleşmeyenler için ek tercih işlemlerinin başladığı belirtildi.Başvurular, 7 Eylül'e kadar sürecek. Atamalar ise 10 Eylül'de yapılacak.

İLGİLİ HABERÖğretmen maaşları ne kadar oldu? Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar