Öğretmen atamalarında son durum: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 20 bin öğretmen ataması için süre verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 100 gün içinde yeni 20 bin öğretmen atayacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün 100 günlük eylem planını açıklamasında: "Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz." demişti. İşte ayrıntılar ve Bakan Selçuk'un paylaşımı...

Öğretmen atamaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra bir açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’yan geldi. Selçuk, ‘100 gün içinde yeni 20 bin öğretmen atayacaklarını’ söyledi. İşte o paylaşım ve haberin ayrıntıları…

Bu açıklamanın, şu an ataması yapılan ve belgelerini teslim etmekte olan adayları kapsadığı düşünülüyordu. Ancak Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından “Yeni 20 bin öğretmen ataması hayırlı olsun…” şeklinde bir açıklama yapınca, bunun yeni bir öğretmen alımı olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Fakat bu kez de Hamza Aydoğdu kendi yazdığı twit’i akşam silince ilk değerlendirmenin doğru olduğu düşünüldü.

Son haber ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Selçuk sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“100 gün içinde 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Ülkemizde eğitimin gelişmesi için bizleri sürekli cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RT_Erdogan’a, destekleri için Hazine ve Maliye Bakanımız @BeratAlbayrak’a @tcmeb ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.

Hayırlı ve uğurlu olsun.”