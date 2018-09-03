Öğretmen eğitiminde büyük çaplı proje başlatılacak

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışına katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir paradigma değişikliği içerisinde olduğunu görüyorsunuz” dedi. Selçuk, bütün kelimelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım. Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı içerisindeyiz. Öğretmen eğitiminde çok daha iyi yetişmiş bireylerin sistemimize girmesi için çok büyük çaplı projeler başlatacağız” diye konuştu.