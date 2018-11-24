Öğretmenler günü mesajı resimli | Öğretmenler günü capsleri! En anlamlı Ögretmenler günü mesajı

Bugün Öğretmenler Günü! Öğretmenlerimizin en özel gününü en anlamlı ve duygusal mesajlarla kutlamak isteyenler için Öğretmenler Günü mesajları haberimizin içerisinde derledik. Öğretmen adayları öğretmenler günü mesajları ve eski öğretmene öğretmenler günü mesajı için en güzel resimli mesajları da haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. İşte, Öğretmenler Günü mesajı ve resimli görsel...

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun! Öğretmenlerinin, eski öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 24 Kasım Öğretmenler günün kutlamak isteyen öğrenciler ve vatandaşlar Öğretmenler günü mesajı araştırıyor. Haberimizin içerisinde yer alan en güzel Öğretmenler Günü mesajları ile çocuklarımızda ve bizlerde büyük emekleri olan öğretmenlerimizi özel günde tebrik edip onları hatırladığımızı gösterebiliriz. İşte en güzel öğretmenler günü resimli mesajları…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

İşte 24 Kasım Öğretmenler günü mesajları:

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasım’ınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

– Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

– Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

– Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Can öğretmenim bugün öğretmenler günü 24 Kasım gününüz kutlu olsun.

-Buralara gelmemde büyük pay sahibi olan hocam, öğretmenler günün kutlu olsun.

-Yaptığın hiç bir şeyi unutmadık öğretmenim. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Etrafımızı aydınlatarak, karanlıklara meydan okuyan siz değerli öğretmenimin ellerinden öperim.

-Tüm öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler gününü en içten duygularla kutlarım

-24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.

-Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. 24 Kasımınız kutlu olsun

-Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Öğretmenler gününüz kutlu olsu

-Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusu olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

-Öğretmenlerin oluşturduğu kültür ordusu, yenilgi yüzü görmeyecek tek ordudur.

-Kültür ordusuna sahip olmayan milletler, askeri zaferlerini taçlandıramazlar.

-Öğretmenler, kültür ordusunun görünmez kahramanlarıdır. Birkan Soylu

-24 Kasım Öğretmenler Günü tüm öğretmenlerimize kutlu olsun.

-Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir

-Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir

-Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir

-Gençliği yetiştiriniz Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir

-Canım Öğretmenim ÖğretmenLer Günün KutLu OLsun Seni Çok Seviyorum

– Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir

-Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı. Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız

-Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler

-Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler.

-O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim

-Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur.

-Öğrencilerine okuma isteği aşılamayan bir öğretmen havada soğuk demir dövüyor demektir.

-Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.

-Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

-Her şeye kıymet biçebilirsiniz ama öğretmenin emeğine asla!

-Milletleri kurtaranlar yalnızca öğretmenlerdir.

-Öğretmenler, bir bahçenin en güzel çiçekleridir.

-Öğretmenlere o kadar şey borçluyuz ki bunu asla ve asla kimse ödeyememez. Çünkü onlar bizi bu yaşa kadar getirdiler.bütün öğretmenler öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜN TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönümüdür.