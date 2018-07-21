Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 öğretim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzayacak mı? İşte MEB takvimi…

Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 öğretim yılı ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzayacak mı? soruları hem öğrenciler hem de velileri tarafından merakla araştırılıyor. MEB'in açıklaması tüm bu soruları yanıtladı. İşte okulların açılış tarihi ve MEB takvimi...

Yaz tatilinde dinlenen ve enerji depolayan öğrenciler okulların açılmasını heyecanla bekliyor. 2018 yılında okullar 17 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yaz tatili süresinde de bir değişiklik yok. İşte MEB iş takvimi ve okulların açılma tarihine dair ayrıntılar..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimi ile okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı belirlendi. İşte MEB tarafından yapılan duyuru…

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”

MEB 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ



OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK!

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”