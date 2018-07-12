Okullar ne zaman açılacak? sorusu yaz tatili tüm hızıyla devam ederken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi bir açıklama yaparak bu soruyu yanıtladı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Peki 2018 yılında okullar ne zaman açılacak? İşte 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi ve ayrıntılar...

“Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?” sorularını soran öğrenciler, okullar ne zaman kapanacak sorusuna cevapa arıyor. Okular ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile yanıt buldu. 2018-2018 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, MEB tarafından illere gönderildi. İşte okulların açılacağı tarih…

MEB’DEN AÇIKLAMA

“Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

-2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

–18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

-Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

-İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKULA ERKEN BAŞLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”