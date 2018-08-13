Okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler ve velilerin gözü MEB çalışma takviminde…

Okulların açılacağı tarih adım adım yaklaşırken öğrenciler ve veliler bu noktada hazırlıklarını sürdürüyor. Okullar ne zaman açılacak? İşte 2018 yaz tatili biterken dikkat edilmesi gerekenler…

2018'de okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek? İşte MEB takviminden okulların açılış tarihi… “2018-2019 eğitim yılının başlama tarihi ne? Okullar ne zaman açılacak? 2018 yaz tatili ne zaman bitecek?” sorularını soran öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını tamamlamak için okulların açılacağı tarihi araştırıyor. MEB çalışma takvimini yayınladı ve okulların açılaağı tarih belli oldu. İşte okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar 17 Eylül pazartesi günü başlayacak. “Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

OKUL KORKUSUYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Sade cümlelerle okulu tanıtın: Çocuğa okul kavramını tanıtın. “Ben de senin yaşında okula başladım”, “Öğretmenin sana hoşuna gidecek bilgiler anlatacak” gibi sade cümleler kullanın.

İkna etmeye yönelik konuşmayın: Çocuğunuza, “Öğretmenin çok tatlı” gibi cümleler söylemeyin. Çünkü çocuk okulla ilgili tecrübesini yaşayıp duygularını kendisi dile getirmeli.

Korkutucu cümleler kurmayın: “Sana vuran biri olursa mutlaka bana söyle” gibi çocuğunuzu korkutacak cümleler kurmayın.

Başka bir çocukla görüştürün: Mümkünse bir önceki yıl okula yeni başlamış ve kolay uyum sağlamış bir çocukla konuşmasını sağlayın.

VELİLERE ÖNERİ: SÜREKLİ OKUL KONUSUNU AÇMAYIN

Tatilin zihnin ve bedenin yenilenmesi için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikoloğu Yekta Korkmaz, Okulların açılmasına birkaç gün kala çocukları çok fazla sıkmadan tatil modundan çıkarıp ders dönemine yeniden hazırlamak gerektiğini ifade eden Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti: “Ancak onlara bir hafta önceden ‘okullar açılıyor’ diyerek sürekli okul sorumluluklarını hatırlatmaktan da uzak durulmalıdır. Çünkü çocuklar zaten okulların açılmasına sayılı günler kaldığının ve okul dönüşünde sorumluluklarının tekrar başlayacağının farkına varırlar. Bu nedenle sürekli okul konusunu açmak ve sorumluluklarını hatırlatmak, tatilin tadını çıkarmalarına engel olduğu gibi okuldan soğumalarına da neden olabilir.”