Sayılı günler kaldı! 2018/2019 Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında okullar ne zaman açılacak yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB iş takvimi ile belli oldu. Peki 2018/2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılıyor?

Öğrenciler yaz tatilinin son günlerinin tadını çıkarırken okulların açılacağı tarihi araştırıyor. Uzun yaz tatilinde dinlenen öğrenciler 17 Eylül’de ders başı yapacak. Fakat bazı sınıflar için okullar daha erken açıldı. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler uyum süreci için 10 Eylül'de okula başladı. İşte detaylar… OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? – 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak

– 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek – Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak

– İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLAR ERKEN BAŞLAYACAK Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”