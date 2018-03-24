Okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2018’in resmi tatilleri

Okullar ne zaman kapanacak? sorusu hem öğrenciler hem de velileri tarafından sık sık sorulmaya başladı. Tatil planlarını netleştirmek isteyenler 2018 yaz tatili ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. İşte yaz tatilinin başlangıç tarihi ve 2018'in resmi tatilleri...

Sıcak yaz günlerinin ve tatilin hayalini yaşayanlar şimdiden okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2018 yılındaki tüm resmi tatilleri haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı ve 2018 resmi tatil listesi …

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci kanaat dönemi, 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. Yaz tatilinin ardından 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Ramazan Bayramı'nda 4 gün yapılacak tatilden iki buçuk ay sonra 9 günlük Kurban Bayramı tatili göze çarpıyor. Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak. Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak. 19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

İŞTE 2018 YILININ RESMİ TATİLLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)