Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr tatili ve yaz tatili ne zaman? İşte 2019 MEB takvimi…

Okulların başlamasıyla öğrenciler okullar ne zaman sömestr tatiline girecek sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan iş takvimiyle birlikte 15 tatilin (sömestr)ne zaman başlayacağı belli olmuştu. Okul stresinden sıyrılıp istirahat fırsatı yakalayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tatil haberinde. İşte okulların tatil tarihleri...

15 tatilin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler ve veliler sömestır tatiline kaç gün kaldı sorusunu soruyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün olacak? 2018-2019 Yarıyıl tatili ne zaman? sorularının cevapları…

2018-2019 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bu hafta başında 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.