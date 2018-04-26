Ön lisans mezunu ilahiyatçılara sınavsız lisans hakkı

İlahiyat ön lisans mezunlarına sınavsız dört yıllık lisans hakkı tanınmasına ilişkin kanun tasarısı, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda kabul edildi.

10 üniversitenin bölünerek 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda sözkonusu tasarıya yeni bir madde konularak, 2 yıllık ilahiyat ön lisans mezunlarına sınavsız 4 yıllık lisans hakkı verildi.

Komisyon’da eklenen geçici maddede şunlar yer aldı: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilahiyat önlisans programında mezun olanlara ilahiyat ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir”