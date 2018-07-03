Ortaöğretim (lise) KPSS başvuru tarihi: 2018 KPSS başvuruları bugün başlıyor…

Yüzbinlerce memur adayının beklediği KPSS başvuruları bugün başlıyor. Ortaöğretim yani lise KPSS'ye başvuru yapacak adaylar 3 Temmuz ile 19 Temmuz tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. ÖSYM henüz Lise KPSS kılavuzunu yayımlamış değil.

Kamu personeli olarak çalışmak isteyen yüzbinlerce vatandaş KPSS tarihini bekliyor. Lise mezunu adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında KPSS başvurularını yapabilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak başvurularını tamamlayacak. KPSS başvurusu yapacaklar ayrıca sınav ücreti ödeyecek.

KILAVUZ YAYIMLANMADI

ÖSYM resmi sitesinde ‘devam ediyor’ durumunda görünen KPSS başvuruları için adayların kılavuzda yer alan bilgilere ihtiyacı oluyor. Fakat kılavuz henüz yayımlanmış değil. ais.osym.gov.tr adresinde ise KPSS başvuru ekranı henüz görünmüyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim yani lise KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

KPSS ÜCRETLERİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.