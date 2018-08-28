2018 YKS sonuçları: ÖSYM üniversite tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

5 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği 2018 YKS tercih sonuçları için ÖSYM’nin eli kulağında! Her an açıklanması beklenen üniversite tercih sonuçlarını öğrenmek isteyenler internette YKS tercih sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ayrıntılar…
7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018-YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti. ÖSYM, resmi takviminde YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine yer vermedi. Ancak 31 Ağustos Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
Adaylar, YKS tercih sonuçlarını elektronik ortamda, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI
Üniversite kayıtları 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. İşte kayıt sırasında bulundurulması gereken belgeler:
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
SOSYAL MEDYADA TERCİH SONUÇLARI HEYECANI