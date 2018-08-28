ÖSYM 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

5 milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği 2018 YKS tercih sonuçları için ÖSYM'nin eli kulağında! Her an açıklanması beklenen üniversite tercih sonuçlarını öğrenmek isteyenler internette YKS tercih sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Yıllarca üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin hayatlarının en önemli günü olacak, haliyle sonuçların bir an evvel açıklanması bekleniyor. Kazananlar sevinecek, kazanamayanlar hayal kırıklığı yaşayacak ve yeniden hazırlanmak zorunda kalacak. 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Ağustos 2018 tarihinde başlayan 2018-YKS tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti. ÖSYM, resmi takviminde YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine yer vermedi. Ancak 31 Ağustos Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

ÖSYM AİS YKS SONUÇLARI

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını elektronik ortamda, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI

Üniversite kayıtları 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. İşte kayıt sırasında bulundurulması gereken belgeler:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

SOSYAL MEDYADA TERCİH SONUÇLARI HEYECANI

YKS Tercih sonuçları sayfasını yenilemekten başım döndü. Kayıtlara 5 gün kalmış açıklayın artıkkk #ösymöğrencilersonuçbekliyor — Gamze Semerci (@gmzesmrci) August 28, 2018

Yks tercih sonuclari aciklanmadan evdeki kitapları atamamak rezilliği — Pappates (@aleynaecenurr) August 27, 2018

Bu yıl YKS ye giren bütün adaylara ve ailelerine üstün sabır madalyası verilmli sınav ertelendi sınav soruları zordu sonuçları bir ay beklediler şimdi de bir ay tercih sonuçlarını bekleyecekler inşallah herkesin gönlünce olur

#ösymsonuçlarıistiyoruz — Ayse123 (@Ayse12393577054) August 25, 2018