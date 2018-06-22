ÖSYM AİS GİRİŞ: YKS giriş yerleri belli oldu! YKS sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

2 milyondan fazla öğrencinin katılacağı YKS'de seçim dolayısı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine ertelendi. Ertelene YKS'de sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri ÖSYM tarfından yayımlandı. Adaylar şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıkladı. Adayların YKS’ye girerken yanında bulundurmaları gereken sınav giriş belgelerini aşağıdaki linkten çıkartabilirsiniz. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak. YGS ve LYS'nin kaldırılmasının ardından bu yıl üniversite adayları ilk kez YKS'ye girecek, işte sınavla ilgili detaylar ve ÖSYM'nin giriş belgelerine erişim linki…

ÖSYM AİS YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ TIKLA ÖĞREN!

YKS SINAVINA GİRMEDEN KİMLİĞE DİKKAT!

Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile YKS'ye katılacak adaylardan kimlik kartı bedelinin tahsil edilebilmesi için 23-24 Haziran'da 09.00-17.00, 30 Haziran'da 07.00-17.00 ve 1 Temmuz'da 07.00-15.30 saatlerinde vergi dairelerinin vezneleri açık bulundurulacak. Kimlik kartı bedeli ödemeleri ayrıca vergi daireleri adına tahsile yetkili kılınmış banka veya PTT şubelerinden ya da GİB'in internet sitesinden yapılabilecek.

SINAVA GELİRKEN BULUNDURULMASI GEREKENLER

Adayların Sınava Gelirken Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler Nelerdir? https://t.co/nPtSqZc5hp pic.twitter.com/ezrhBMGfZh — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 22 Haziran 2018

YKS HAM PUAN KURALI DEĞİŞİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 31 Mayıs 2018 tarihli toplantısında, 2018 YKS’de TYT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden en az 0,5, AYT’de ise ilgili puan türünün hesaplanabilmesi için gerekli testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerektiğine karar verilmiş olup 2018-YKS Kılavuzu bu karar doğrultusunda güncellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.