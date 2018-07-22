ÖSYM DGS soru ve cevaplarını yayımladı mı? 2018 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dün DGS'ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler soru ve cevaplarını ne zaman kontrol edebilecek? İşte ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi...

Dikey Geçiş Sınavı dün gerçekleşti. Binlerce öğrenci sınavda eğitim hayatları için kritik bir virajı geçmeyi hedefledi. DGS'de şimdi sonuçların açıklanacağı tarih ve soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte DGS’ye dair detaylar…

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS' den çıkan adayların merakla araştırdıkları soruların başında DGS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geliyor. DGS soru ve cevaplarının, Dikey Geçiş Sınavı'nın gerçekleştiği 21 Temmuz gününden birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sene DGS sonuçları ÖSYM'nin belirttiği tarihe göre 16 Ağustos'ta açıklanacak. DGS soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı.



DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmakta olan sınavın adıdır.

Adaylar, DGS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzlarından öğrenebilmektedir.