DGS tercih 2018 kılavuzu geldi mi? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin erişime açacağı DGS tercih sonuçları için nefesler tutuldu. 4 yıllık eğitimini tamamlamak isteyen önlisans mezunları DGS tercihlerini yaptıktan sonra sonuçları beklemeye başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek DGS tercih kılavuzu ve tarihi açıklamasıda. Peki 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte DGS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

DGS sonuçlarının açıklandığı tarih olan 16 Ağustos’tan bu yana DGS tercih kılavuzu bekleyişi sürüyor. DGS tercihlerini ne zaman yapacağını merak eden öğrenciler ÖSYM sitesini sık sık kontrol ediyor. Peki ÖSYM DGS tercih kılavuzunu yayımladı mı? 2018 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2018 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun kesin cevabı ne yazık ki belli değil. Geçen yıl baz alınırsa ÖSYM DGS sonuçlarını açıkladıktan 6 gün sonra tercih sürecini başlatmıştı. Beklentimiz ÖSYM’nin DGS tercih sürecini bir hafta içinde başlatması yönünde.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TABAN PUANLARI

ÖSYM’nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, 21 Temmuz 2018’de uygulanan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını bugün saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin, “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile

öğrenebilecek.