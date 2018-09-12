Geçen yıl ek yerleştirme kılavuzu hangi gün yayımlandı? ÖSYM ek yerleştirme tarihini ne zaman açıklayacak?

ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayınlayacağı merak konusu. Ek yerleştirmelerin başlamasıyla birçok öğrenci boş kontenjanlar için tercihlerini yapacak ve eğitim hayatlarına bir adım daha atacak. Peki ek yerleştirmeler geçen sene ne zaman başlamıştı? İşte merak edilen detaylar...

YÖK’ün üniversite kayıtları için verdiği dönemin tamamlanması ve üniversitelerin açılmasına günler kalmasıyla birlikte adayların gündeminde yer alan ek tercih süreci, boş kontenjanlara göre belirlenecek. Geçtiğimiz sene eylülün ortalarında başlayan ek yerleştirmelerin bu sene de aynı dönemlerde başlaması bekleniyor. ÖSYM’nin ek yerleştirmeleri her an başlatabileceği tahmin ediliyor…

ÖNCEKİ YIL 51 BİN ÖĞRENCİ EK TERCİH İLE YERLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.

HANGİ BÖLÜMLERDE BOŞ KONTENJAN VAR?

Yazılım, enerji, havacılık ve tıp gibi mühendislik alanlarında hiç boşluk kalmadı. Ancak birçok mühendislik bölümünde dikkat çekici boşluklar bulunuyor. Makine mühendisliğine yüzde 82 yerleşilirken, 1.809 aday için yer var. Elektrik-elektronik mühendisliğinde sıraların yüzde 84'ü doldu ama 1.438 boş kontenjan ortaya çıktı. Kontenjanlarının yarısını dolduramamış programlar arasında ulaştırma mühendisliği yüzde 20 ile öne çıkanlardan biri. Bu oran, enerji sistemleri mühendisliğinde yüzde 56 ve çevre mühendisliğinde ise yüzde 72.



EK TERCİHLERLE KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİ?

Geçtiğimiz yıl 373 bin olarak açıklanan ek tercih kontenjanlarına, 51 bin öğrenci yerleşirken 322 bin kontenjan boş kaldı. Boş kalan kontenjanların 110 bini lisans, 211 bini ise ön lisans alanında yer aldı.

2 YILLIKLAR BOŞ KALDI…

Bu yılki normal yerleştirme döneminde en büyük kontenjan boşlukları yüksekokullarda oldu. Moda tasarımı, pazarlama, muhasebe bilgi sistemleri ile uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi birçok alan yüzde 10'un altında kaldı.