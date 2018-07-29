ÖSYM, KPSS sonuçları için gün verdi! 2018 KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Memur adayları KPSS lisans sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarına katıldı. Alan Bilgisi sınavına katılanlar soru ve cevapları, KPSS ÖABT sınavına katılacak olanlar ise sınav tarihini bekliyor. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi sonuçları açıklanmadan önce puanlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'den gelecek soru ve cevap anahtarı açıklaması bekliyor. KPSS'nin Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının soru ve cevap anahtarı yayımlandı fakat KPSS Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmış değil. ÖSYM sonuç tarihinin 31 Ağustos olarak açıkladı.

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

SORULARA ERİŞMEK İÇİN AİS GİRİŞİ ŞART

ÖSYM, tarafından yapılan açıklamada “Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.” denildi.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarına (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.