ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınladı! 2018 KPSS tercihleri ne zaman sona erecek?

KPSS tercihleri başladı! KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava giren adaylarının sabırsızlıkla beklediği KPSS tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM KPSS tercihi yapacak memur adaylarına önemli açıklamalar yaptı. Aldıkları puanlara göre tercih yaparak kamuda memur ya da personel olarak yerleşme hayali kuran adaylar, ÖSYM resmi sitesinde KPSS 2018 tercih kılavuzuna ulaşabilirler. İşte, KPSS tercih klavuzu...

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile memur adayları KPSS'de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu için tercih yapacak. KPSS tercih ve tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. 2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınavlarından en az birine girmiş olan memur adayları tercih yapabilecek. KPSS tercih kılavuzuna aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz…

LİSE MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini 11-20 Aralık 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 20 Aralık 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecek.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz

son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

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ÖSYM'DEN KPSS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

YAŞ AVANTAJI

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.